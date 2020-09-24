Автомобилисты встали в 7-балльные пробки вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге

Петербург встал в 7-балльные пробки вечером в четверг Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова пробки сковали Санкт-Петербург. Вечером в четверг, 24 сентября 2020 года, загруженность дорог оценивается в 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20 часам достигнут 5 баллов.

- Самая длинная пробка вечера образовалась в 17:39 часов на внешней стороне КАД. Автомобили встали в затор длиной в 7,5 километров от Октябрьской набережной до реки Оккервиль, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Еще одна длинная пробка зафиксирована на внешней стороне Кольцевой автодороги от поста ГИБДД до проспекта Обуховской Обороны. В пробке длиной 5,3 километров можно потерять 58 минут.

Самыми загруженными магистралями в течение дня стали Невский проспект в сторону площади Александра Невского, Невский проспект в сторону Дворцовой площади, а также Московское шоссе в обе стороны и Софийская улица в центр.