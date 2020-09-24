Более 100 пациентов ежедневно госпитализируют в НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга проверил организацию оказания экстренной медицинской помощи в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В текущем году НИИ скорой помощи имени Джанелидзе работает за пределами возможности. С начала года в институт 54 тысячи пациентов, госпитализированы около 29 тысяч человек. Ежедневно в НИИ скорой помощи госпитализируют более 100 больных всех профилей, в том числе тех, кто имеет высокий риск инфекционного и вирусного поражения легких. Об этом в четверг, 24 сентября 2020 года, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

- Нагрузка на учреждение была огромная, но медики достойно справились с этой ситуацией, - подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, что НИИ был одним из трех стационаров-тысячников, где продолжали оказывать экстренную помощь петербуржцам в тяжелых и крайне тяжелых случаях. Сейчас институт продолжает работать с усиленным противоэпидемическим режимом.

Если в институте выявляются пациенты с внебольничной пневмонией или с положительным тестом на коронавирус, то они переводятся в специализированные отделения. Далее, в зависимости от течения основного заболевания, они направляются в профильные стационары для лечения COVID-19.