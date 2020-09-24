Подпольное казино нашли в городе Гатчина Ленинградской области

В Ленинградской области полиция выявила факт незаконной организации азартных игр Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Ленинградской области обнаружила в городе Гатчина подпольное казино. В четверг, 24 сентября 2020 года, в МВД рассказали, что вышли на незаконную организацию азартных игр в результате оперативно-розыскных мероприятий.

- Правоохранители провели обыск в нежилом здании на улице Урицкого в городе Гатчина, где на втором этаже обнаружили факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием компьютерной техники, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В результате обыска полицейские изъяли из игорного дома 30 системных блоков, большое количество носителей информации, наличные денежные средства, тетради с записями. Изъятое передано на склад временного хранения.

Причастным к организации может быть 38-летний уроженец одной из стран Средней Азии, официально нигде не работающий. Данный мужчина, по версии полиции, выполнял и роль организатора, и роль охранника в незаконном заведении.