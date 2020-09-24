Смольный продлил субсидии на оплату ЖКУ для семей из Санкт-Петербурга

Больше 52 тысячам семей из Санкт-Петербурга продлили субсидии на оплату ЖКУ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный автоматически продлил субсидии на оплату ЖКУ 52 тысячам петербургских семей. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко со ссылкой на жилищный комитет. Этот нестандартный, беззаявительный, порядок ввели временно – с 1 апреля по 1 октября. Все из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

- Семьи, у которых истекает шестимесячный срок получения субсидии, получают льготу в автоматическом режиме. С начала апреля субсидию дистанционно предоставили 6184 получателям (у которых срок получения поддержки заканчивался 30 апреля), в мае меру поддержки продлили 13 453 семьям, в июне – 11 118, июле - 7555, а августе – 7666, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в течение 2020 года субсидии на оплату ЖКУ получат примерно 72 тысячи семей. Средний размер денежной выплаты небольшой, но полезный – около 1,9 тысячи рублей. На эти цели в казне города отложен 1 млрд рублей.