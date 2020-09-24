Полиция нагрянула с проверками к водному транспорту в Санкт-Петербурге

Полиция проверила судна, которые используют акватории Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Полиция вместе с чиновниками Смольного и спасателями МЧС нагрянули с рейдами на акватории Санкт-Петербурга для того, чтобы тщательно проверить работу водного транспорта. Оказалось, что часть маломерных судов нарушила не один закон. Претензии инспекторов, в основном, касались самовольного размещения, а также отсутствия освидетельствования и постановки на учет корабля. А ведь некоторые судна перевозили людей.

Без нарушителей не обошлось. Фото: Смольный

- При отсутствии разрешительных документов, использование водных объектов не допускается. В ходе обхода городских акваторий инспекторы выявили ряд фактов самовольного размещения плавучих объектов, а также нарушения требований законодательства. К собственникам примут соответствующие меры, в том числе направленные на заключение договора на пользование водой, - пояснили в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Ранее в Смольном отмечали, что каждое второе маломерное судно в Северной столице нарушает те или иные правила безопасности.