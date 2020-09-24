Молодой водитель «Митсубиси» влетел в машину скорой помощи в Колпино

Жесткая авария со "скорой" разбудила жителей Колпино. Фото: СОЦСЕТИ

Юноша на «Митсубиси Лансер» влетел в машину скорой помощи на перекрестке улиц Павловской и Братьев Радченко, что находится в Колпино в Санкт-Петербурге. Все произошло глубокой ночью 24 сентября. От удара фургон медиков «Форд Транзит» опрокинуло на бок. Без травм не обошлось, на место тут же прибыла еще одна «скорая».

По предварительной информации, виновником является молодой водитель «Митсубиси». Он мчал по второстепенной дороге и не предоставил «скорой» преимущество в движении.

- В результате ДТП травмы получили как 44-летний водитель медицинского автомобиля, так и 34-летний фельдшер. Их госпитализировали в больницу. 19-летний водитель «Митсубиси Лансер» в аварии не пострадал. По факту ДТП в данный момент проводится тщательная проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.