Пушистый кот заживо сгорел в жутком пожаре в доме на Лесном проспекте

Кот трагически погиб в жутком пожаре в жилом доме на Лесном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Жуткий пожар возник в трехэтажном доме на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге. Ярким и мощным пламенем загорелась «двушка». Фотографии с места происшествия оперативно появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». К сожалению, по словам очевидцев и жителей дома, в пожаре погиб пушистый кот. Среди людей жертв нет.

Пожар потушили за 40 минут. Фото: vk.com/spb_today

- В 21:42 поступила информацию о пожаре по адресу, Лесной проспект, дом 20, корпус 5. Загорелась двухкомнатная квартира с площадью в 52 квадратных метра на третьем этаже жилого здания. Пожар успел распространиться только в одной из комнат на 20 «квадратах» и в коридоре на 3 «квадратах». Пострадавших среди людей в пожаре нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 22:20 огонь успешно потушили. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.