91-летняя пенсионерка выпала из окна 7 этажа в Ленобласти

Пенсионерка насмерть разбилась, выпав из окна 7 этажа в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Труп 91-летней пенсионерки обнаружили накануне у одного из домов, расположенных на улице Спортивной в Светогорске, что находится в Выборгском районе Ленинградской области. По словам напуганных очевидцев, утром пожилая женщина выпала из окна 7-го этажа. Местные жители тут же вызвали на место «скорую», но было поздно – пенсионерка скончалась от тяжелейших травм. Люди накрыли труп бабушки и стали дожидаться полиции.

- Через полчаса на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что пенсионерка выпала из окна собственной квартиры. При прибытии в комнату окно было распахнуто. Сейчас труп направили в морг. Обстоятельства происшествия выясняются, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что полиция собирается опросить соседей пенсионерки и побольше узнать о ее личности и быте, чтобы определить, была трагедия случайностью или нет.