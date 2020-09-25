Рекордный прирост: 224 человека заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Еще 224 человека заболели коронавирусом в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рекордное за последнее время количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Впервые с 18 июля число зараженных превысило 220 человек. Правда, одновременно «подскочили» и показатели по выздоровевшим. Их уже больше 200 в день.

- На утро 25 сентября в Санкт-Петербурге подтверждены еще 224 случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает Оперативный штаб по мониторингу с распространением «ковида».

Всего с начала пандемии в городе заболели уже 41 798 человек. 28 461 из них выздоровел. Только за минувший день из больниц выписали 210 пациентов. Это означает, что показатели заболеваемости и излечения вышли на один уровень.

Сейчас в активном состоянии болезни находятся 10 479 петербуржцев, но прирост в абсолютных цифрах не такой большой, как раньше.

К сожалению, выросло и число умерших от коронавируса пациентов. Медики подтвердили гибель еще 19 пациентов, а всего жертвами болезни стали уже 2858 горожан.