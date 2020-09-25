Неизвестный обвинил пенсионерку в хранении взрывчатки в квартире в Санкт-Петербурге

Петербуржец обвинил пенсионерку в хранении взрывчатки дома Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге аноним обвинил пенсионерку в хранении взрывчатки у себя дома. Вечером в четверг, 24 сентября 2020 года, на электронную почку ФСБ по Северной столице и Ленобласти пришло письмо, в котором некто "стучал" на старушку.

- Здравствуйте. Я хотел сообщить об одном человеке, который в мессенжере Vider сообщила, что хранит взрывчатку у себя в квартире в Санкт-Петербурге, - говорилось в письме.

Правоохранители проверили номер телефона, который указал аноним. Оказалось, что он зарегистрирован на 75-летнюю женщину, которая проживает в доме на проспекте Луначарского.

Для проверки стражи порядка приехали домой к пенсионерки и осмотрели ее квартиру, а также прилегающую территорию, однако никаких взрывных веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.