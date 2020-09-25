Пьяный мужчина спрыгнул на рельсы в метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге

Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро "Обводный канал" Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина спрыгнул с платформы метро на рельсы. Около 13:00 часов в пятницу, 25 сентября 2020 года, пассажиры метрополитена на станции "Обводный канал" стали свидетелями пьяной выходки местного жителя. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Человек явно в нетрезвом виде спрыгнул на рельсы. Ругался с охраной метрополитена и громко кричал, просил чтобы они ушли, - рассказали свидетели.

Один из очевидцев даже успел снять на видео прыжок хулигана на рельсы. Люди вокруг кричали ему, чтобы он не занимался глупостями, однако мужчину было не остановить. Благо, в этот момент на станцию еще не заезжал поезд.

- Дай нам уехать, - просили пассажиры хулигана.

Спустя 15 минут мужчина все же устал ходить туда-сюда по рельсам и выбрался обратно на платформу, собрал свои вещи и побежал. Однако местная полиция задержала нарушителя.