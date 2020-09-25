Ассенизатор загорелся у здания администрации Санкт-Петербурга

КамАЗ с фекалиями загорелся у администрации Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Небольшой пожар произошел у стен здания администрации Санкт-Петербурга. В пятницу, 25 сентября 2020 года, после полудня загорелся припаркованный рядом с домом "КамАЗ" - ассенизатор. Автомобиль мгновенно задымился, однако полностью воспламениться не успел, так как спасатели оперативно оказались на месте.

- Загорелся "КамАЗ", припаркованный на тротуаре около здания администрации Санкт-Петербурга на Новгородской 20. Потушили довольно быстро, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Несмотря на то, что пожар был очень быстро ликвидирован, посетителей центра все равно эвакуировали на улицу.

Также свидетели отмечают, что в горевшей цистерне ассенизатора были отходы человеческой жизнедеятельности. Из-за пожара неприятный запах распространился по всей улице.

На данный момент обгоревший автомобиль уже убрали от административного здания.