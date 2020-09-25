На это нельзя закрывать глаза: Михаил Пиотровский высказался о состоянии Конюшенного ведомства

Эрмитаж хотел взять себе Конюшенное ведомство, но объект музею не отдали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, как, впрочем, и любой житель Санкт-Петербурга, искренне переживает за свой город. И тем более, его исторический центр. Поэтому состояние Конюшенного ведомства не может оставлять равнодушным. Вот что думает об этом сам руководитель всемирно известного музея:

- Я вообще не понимаю, что сейчас там творится. Должны быть варианты использования этого здания, должны быть инвестиции. Но нужны не только деньги, но и силы. Здание пребывает в тяжелейшем состоянии, нельзя закрывать глаза на гибель Конюшенного ведомства, - заявил Пиотровский в интервью «Мойке 78».

Интересно, что по словам директора Эрмитажа, лет десять назад музей хотел взять ведомство на свой баланс и восстановить... «Но нам его не отдали. И ничего не изменилось – здание как было в ужасающем состоянии, так и осталось».

Напомним, что сейчас объект находится в ведении Музея Истории Санкт-Петербурга, который проводит лишь противоаварийные работы. Для восстановления ведомства нужен новый хозяин и инвестор.