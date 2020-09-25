Новый рентген-аппарат появился во временном госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

В ковидном госпитале «Ленэкспо» пациентам будут проверять легкие новым аппаратом Фото: Олег ЗОЛОТО

Во временный госпиталь "Ленэкспо" В Санкт-Петербурге, где принимаю больных коронавирусом, поступил новый палатный рентген-аппарат. Как стало известно в пятницу, 25 сентября 2020 года, в теперь врачи смогут очень быстро диагностировать пациентов и обследовать их состояние легких.

- Преимущества цифрового рентгеновского аппарата – это удобство работы для врачей, упрощение проведения исследований и скорость получения результатов, что обеспечивается его компактностью, мобильностью, маневренностью и автономностью. И важно то, что диагностика пациентов производится непосредственно в палате, - сообщили в пресс-службе АО «НИПК «Электрон».

Снимок легких оперативно отображается в виде цифрового изображения максимально высокого качества на экране, что дает возможность на месте оценить состояние органов грудной клетки пациента и определить ход его дальнейшего лечения.