Лучшие медики, ученые и педагоги Санкт-Петербурга получили почетные звания

Губернатор вручил государственные награды заслуженным деятелям в Петербурге . Фото: Смольный

В пятницу, 25 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге состоялось награждение медиков, ученых и педагогов города. В Смольном губернатор Александр Беглов вручил награды и поздравил лучших из лучших.

Вы все – профессионалы высочайшего класса. На вас мы рассчитываем в решении задач, которые стоят перед городом, в том числе в выполнении национальных проектов, - сказал Александр Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что даже в самый трудный период, связанный с пандемией, петербургские предприятия продолжали работать и выполнять государственные заказы, строители возводили жилые дома и социальные объекты, учреждения культуры инициировали онлайн проекты, сотрудники социальных служб помогали своим подопечным, медики вели борьбу с коронавирусной инфекцией, спасали жизни и лечили людей.

Награду вручили актрисе Театра имени Ленсовета Анне Ковальчук. Наградами отмечена многолетняя деятельность художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака, директора Библиотеки имени Маяковского Зои Чаловой, главного режиссера «Небольшого драматического театра» Льва Эренбурга.