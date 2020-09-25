Эвакуатор влетел в 13-летнюю школьницу на «зебре» в Санкт-Петербурге

Школьница попала под мчащийся эвакуатор на "зебре" в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

13-летняя школьница попала в жуткое ДТП на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге. Все произошло около 15:00 на пешеходном переходе у дома №111. По предварительной информации, девочка решила перебежать дорогу по «зебре». До островка безопасности ей не хватило всего метр с небольшим, когда ее внезапно сбил мчащийся эвакуатор. Вероятно, 35-летний водитель «Хендая», перевозивший автомобиль некоего нарушителя, попросту не смог вовремя среагировать на пешехода.

- От сильного удара девочка отлетела на асфальт и получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Чуть позднее, уже в Московском районе, во дворе на Бассейной улице 13-летний школьник на велосипеде угодил под колеса «Шкоды». В результате аварии мальчик получил травмы средней степени тяжести.