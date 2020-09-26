114 миллионов рублей украли мошенники у пенсионера из Санкт-Петербурга

К расследованию дела уже подключились правоохранительные органы. Фото: Олег ЗОЛОТО

События минувшей пятницы, 25 сентября, добавили головной боли 76-летнему пенсионеру из Санкт-Петербурга, бывшему акционеру одного из городских пивоваренных заводов. Мужчина обнаружил, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег. Впрочем, «крупная» - это еще мягко сказано: мошенники увели у пострадавшего в общей сложности 114 781 120 рублей. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- По словам мужчины, кража денег произошла ориентировочно в период с 26 августа по 9 сентября, - пояснил источник. – Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской федерации – «Мошенничество в особо крупном размере».

Злоумышленники, лишившие пенсионера денег, пока не найдены, ведутся следстенно-оперативные мероприятия. Отметим, что в случае поимки им будет светить до десяти лет тюрьмы.