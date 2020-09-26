«Коронавирусные» мошенницы украли у 80-летней бабушки 80 000 рублей

Мошенницам грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мошенники как никто другой умело и быстро подстраиваются под меняющуюся действительность. Так, вчера, 25 сентября, две женщины увели у пенсионерки из села Копорье (Ломоносовский район Ленинградской области) 1940 года рождения 80 000 рублей. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Со слов пострадавшей две неизвестные женщины проникли к ней в квартиру, представившись медицинскими работницами, - уточнил источник. – Под предлогом проверки здоровья в связи со второй волной коронавируса.

Роль мошенницы отрабатывали грамотно – они даже замерили у бедной бабушки давление, после чего распрощались и скрылись в неизвестном направлении. Уже после их ухода пенсионерка обнаружила, что из серванта исчезло 80 000 рублей. В данный момент женщин ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет лишения свободы.