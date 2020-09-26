Более 600 новых уличных светильников установят в Кировском районе Санкт-Петербурга

Всего в Дачном планируется установить более 600 светодиодных светильников. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге полным ходом идет модернизация уличных сетей освещения. Совсем скоро новыми огнями засияет квартал Дачное в Кировском районе Северной столицы. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

- В микрорайоне будет установлено 444 световые опоры, протянуто более 20 километров сетей и смонтировано более 600 новых светодиодных светильников, - уточнили в городской администрации.

Уточняется, что новое освещение получат дворы, спортивные и детские площадки, а также пешеходные дорожки внутри квартала. Основные работы планируется завершить уже к декабрю этого года. Дополнительно по личному распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова будет подсвечен светодиодными лампами памятник Народному ополчению Ленинграда, установленный во дворе школы № 274 на Дачном проспекте.