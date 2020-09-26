250 километров теплосетей реконструируют до конца года в Санкт-Петербурге

К отопительному сезону город готов, но работы впереди еще непочатый край. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к отопительному сезону.99 % городских социально значимых объектов – школ, детских садов, больниц и так далее – уже подключены к теплосети, жилые дома подключаются. Вместе с тем не обходится без трудностей: так, в Северной столице никуда не делись изношенные коммуникации, которые нужно менять. О ходе работ сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе городской администрации.

- В этом году будет реконструировано 250 километров теплосетей, - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. – Но на следующий год нужно увеличить этот показатель до 300-400, а лучше вообще до 500 километров в год.

По данным Смольного, в 2019-м году из бюджета на реконструкцию теплосетей впервые выделили полтора миллиарда рублей. В следующем году город планирует увеличить эту сумму до трех миллиардов.