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Общество

Общественные пространства откроются на месте старых котельных в Санкт-Петербурге

При этом сами котельные заменят на новые централизованные источники тепла
Сергей ВОЛЧКОВ
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По мере сноса старых котельных их функции будут брать на себя новые централизованные источники тепла.

По мере сноса старых котельных их функции будут брать на себя новые централизованные источники тепла.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже в обозримом будущем Санкт-Петербург может преобразиться весьма неожиданным образом. Под снос пойдут старые и успевшие отслужить свое котельные, а на их месте откроются новые и современные общественные пространства. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

- В городе много котельных, которые работают с 50-60-х годов прошлого века и уже устарели, - отметили в городской администрации. – Их можно ликвидировать. Во-первых, это будет дешевле, а во-вторых – освободятся территории, которые можно будет отдать под общественные пространства.

При этом функции устаревших котельных возьмут на себя новые централизованные источники тепла и горячей воды.

Напомним: Санкт-Петербург в последние дни завершает подготовку к неумолимо подступающему отопительному сезону 2020-2021. 99 % социально значимых объектов – детских садов, школ, больниц и так далее – уже подключены к теплу. На очереди – жилые дома.