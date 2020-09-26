Синоптик рассказал, как долго будут длиться температурные рекорды в Санкт-Петербурге

Хоть на дворе и осень, погода - хоть в речке купайся! Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы ждали его еще с утра, и вот он настал: погода в Санкт-Петербурге все-таки побила очередной, уже третий с начала осени рекорд. Дневная температура обновила максимальные показатели за последние 46 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Таким тёплым конец сентября в Питере ещё не был! – сообщил синоптик на своей странице в Facebook. - Сегодня температура воздуха на метеостанции Санкт-Петербурга достигла температуры +22,5°. Таким образом в Северной столице обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял +21,7° и был установлен в 1974 году.

При этом, по словам Леуса, так тепло в середине третьей декады сентября в Северной столице не было ни разу за всю многолетнюю историю метеонаблюдений. К тому же, отмечает синоптик, есть вероятность, что этот рекорд был не последним – очередного можно смело ожидать уже в воскресенье, 27 сентября.