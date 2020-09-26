«Сохранил фото на память»: 45-летнего рабочего заподозрили в изнасиловании семилетней девочки в Санкт-Петербурге

Извращенцу грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жуткая история произошла в Санкт-Петербурге. 45-летнего мужчину, рабочего одного из городских садово-парковых предприятий заподозрили в изнасиловании семилетней девочки. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 26 сентября, сообщил источник в правоохранительных органов.

- По предварительной версии, на момент совершения преступления мужчина жил с сожительницей, у которой было две несовершеннолетние дочери, - уточнил источник. – Одна из дочерей – старшая – нашла в ноутбуке эротические фотографии подозреваемого и своей семилетней сестры. Она рассказала об этом матери, а та обратилась в полицию.

Инцидент, отметил собеседник издания, произошел еще в августе. Менее чем через час после того, как взволнованная женщина подала заявление, извращенца задержали и доставили в изолятор. Вчера, 25 сентября, против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование. Максимальное наказание, которое она предусматривает – до двадцати лет тюрьмы.