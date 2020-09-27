Полиция поймала грабителя, который душил жертв веревкой в парадных Санкт-Петербурга

Грабитель душил студентку веревкой Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция поймала грабителя, который 22 сентября напал на 21-летнюю студентку в парадной дома по улице Хошимина. Неизвестный набросился на девушку днем, стала душить веревкой, после чего похитил ее сумку со спортивными вещами, кошельком и смартфоном. Пострадавшая успела запомнить приметы грабителя. Она рассказала, что мужчина был во всем черном, на нем была темная маска.

- Сотрудники районной полиции установили личность подозреваемого – им оказался 53-летний заправщик автозаправочной станции на улице Генерала Хрулева, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчина ранее неоднократно судим – за преступления сексуального характера, за грабеж и разбой.

Сейчас полицейские уже нашли похищенные вещи студентки. Кошелек и сумка лежали в помойке, телефон мужчина решил спрятать оригинально - закопал в песочнице.

Свою жертву грабитель выбирал случайно. Он поджидал хрупких девушек, которым сложнее сопротивляться.

Сейчас грабитель задержан, в ближайшее время суд решит отправлять ли его в СИЗО. Полицейские ищут других жертв грабителя.

- Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от рук указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону 02 или 112, - призывают в полиции.