Синоптики ожидают самый жаркий день за последние 100 лет в Санкт-Петербурге

В городе ожидается очередной температурный рекорд Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербурге 27 ноября может продолжить удивлять своих горожан необычной для сентября жарой. В городе ожидают очередной температурный рекорд, который может побить предыдущий - установленный больше 100 лет назад в год революции.

- 27 сентября, свое влияние на погоду Санкт-Петербурга сохранит северо-западная периферия обширного антициклона, ушедшего на Урал, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Он удержит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, а главной загадкой дня станет ответ на вопрос: сможет состояться очередной, уже четвертый в сентября, суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

В Санкт-Петербурге 27 сентября ожидается до 22 градусов тепла, в области до 23 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшой ветер до 8 метров в секунду.

К слову, прошлый температурный рекорд на 27 сентября был установлен в 1917 году. Тогда в этот день воздух прогрелся до 21,5 градусов тепла. Поэтому у города есть все шансы установить новый рекорд.