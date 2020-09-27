Подростки в ТРЦ пытались взломать коробку с пожертвованиями в Санкт-Петербурге

Девушка сняла парней на видео Фото: vk.com/spb_today

В торговом центре "Континент" на Комендантском проспекте, как сообщают очевидцы, трое подростков пытались взломать коробку с пожертвованиями. Это произошло на этаже, где располагаются фудкорты. Одна из женщин, стоявшая в очереди, заметили как трое парней облепили коробку с деньгами. Дама решила сообщить о подозрительном поведении продавцу.

- У вас там коробку взламывают, - сообщила женщину продавцу.

Парни после того, как поднялась шумиха, воспользовались антисептиком для рук, который стоял рядом, и ушли.

Видео произошедшего посетительница торгового центра опубликовала в социальных сетях. Однако горожане разошлись во мнении после просмотра ролика. Многие предположили, что женщина преувеличила действия подростков и те не собирались доставать из коробки деньги.

- А я вот, простите, не вижу преступления со стороны подростков на видео, - поделился мнением горожанин Виктор. - По урне они не бьют, предметы острые в нее не пихают. Стоят, ржут и прикалываются. А вот автор видео мало того, что снимает без их разрешения, так еще и видео в Интернет выкладывает, гадости всякие пишет. Я бы попробовал на месте подростков решить свои материальные проблемы за счет автора видео.