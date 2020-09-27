В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и перевернулась: погибла молодая пассажирка

Машина перевернулась в ДТП ФОТО: ДТП И ЧП Санкт-Петербурга

Смертельная авария произошла на во Всеволожском районе БЛенинградской области. На трассе Санкт-Петербургу-Матокса возле Девяткино, 30-летний водитель водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. В полете машина перевернулась и опрокинулась.

- В аварии погибла 27-летняя пассажирка, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Девушка скончалась на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают причину аварии. О состоянии водителя дорожные полицейские ничего не сообщают.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим на трассах.