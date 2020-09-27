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В Санкт-Петербурге у продавца медицинских масок украли 8 миллионов рублей

Женщина подозревает, что ее обокрал сожитель
Роман ЛЯЛИН
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Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 35-летняя бизнесвумен пожаловалась в полицию на пропажу восьми миллионов рублей. Женщина рассказала полицейским, что занимается бизнесом - купле-продажей медицинских масок и перчаток. Но недавно она заметила у себя кражу. Из ее квартиры в доме на проспекте Непокоренных пропала круглая сумма.

- К совершению данного преступления устанавливается причастность 39-летнего сожителя заявительницы и ее знакомого, индивидуального предпринимателя, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по части 4, статьи 158 УК РФ (кража).

Сейчас сотрудники полиции ищут подозреваемых.

Криминал