В Санкт-Петербурге мужчина, решивший переночевать в машине после ссоры с женой, погиб от возгорания

Иномарка загорелась из-за неисправной печки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге приехавшие на вызов о горящей машине сотрудники ГИБДД нашли после тушения пожара тело мужчины. Погибшим оказался 29-летний местный житель, который остался переночевать в своей иномарке Датсун.

- Друг погибшего рассказал, что парень остался переночевать в своем авто после ссоры с женой, - рассказал "КП-Петербург" источник. - В машине было газовое оборудование.\

Как установили силовики, мужчина решил ночью прогреть машину и уснул. Печка оказалась неисправно, начался пожар. Покинуть авто водитель не успел.

Сейчас тело мужчины направлено в морг для установления точной причины смерти. Проводится доследственная проверка.