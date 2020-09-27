В полицию Санкт-Петербурга пожаловались на людей в камуфляже с портретом Гитлера

На задержанных составили протоколы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Необычную группу людей заметил охранник базы отдыха «Пасторское Озеро» во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина заметил двух девушек и двух парней, которые шли в 100 метрах от туристической зоны. Они были одеты в камуфляжную форму и несли портрет Адольфа Гитлера.

К базе отдыха сразу же выехали специалисты центра "Э", которые быстро нашли незадачливый квартет. Полицейские заметили, что группа несла не только портрет Гитлера, но и еще флаг Третьего рейха с черным крестом.

- Группа была доставлена в отдел полиции, - сообщил источник "КП-Петербург". - Там они заявили, что якобы они из поискового отряда «Добрыня». - Всю атрибутику, по их словам, они нашли в кустах в 50 метрах от палаточного лагеря.

В итоге на всех задержанных полицейские составили протоколы.