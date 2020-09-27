КАД встал в двухкилометровую пробку из-за массовой аварии с восемью машинами

В аварии столкнулись 8 машин Фото: vk.com/spb_today

Кольцевая автодорога (КАД) в Санкт-Петербурге встала в пробку протяженностью в два километра из-за массовой аварии. В ДТП столкнулись восемь легковых машин, которые перекрыли четвертую, третью и вторую полосы КАД.

- Около 13:15 27 сентября на 54 километре внутреннего кольца КАД в районе вантового моста произошло ДТП, - сообщают ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - Имеется затор протяженностью около два километра.

Водители в соцсетях жалуются, что стоят в пробке уже час.

- А я в этой пробке уже минут 40, - жалуются водители. - Такая "пробище", просто ужас. На такие случаи надо велосипед возить с собой.