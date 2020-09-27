Синоптики прогнозируют очередную жаркую неделю в Санкт-Петербурге

Жара задержится в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге горожанам пока даже не стоит задумывать о приходе осени. Похоже, лето в нашем городе решило задержаться. Всю неделю синоптики рапортовали об очередном температурном рекорде. И вот следующая неделю будет не менее теплой. В городе ожидается до 19 градусов тепла.

- 28 сентября, в понедельник, в Санкт-Петербурге будет переменная облачность, - сообщают в Северо-Западном Гидрометцентре. - Без существенных осадков. Температура воздуха днем 17-19 градусов тепла.

29 сентября, во вторник, в Санкт-Петербурге днем также будет облачно, но с прояснениями. В этот день ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до 16 градусов тепла.

А вот среда, 30 сентября, пройдет без дождей. В этот день столбик термометра покажет до 18 градусов выше нуля.