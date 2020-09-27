Огромные буквы на выставке «Немосква» появились в центре Санкт-Петербурга

Огромные буквы в центре Петербурга Фото: администрация губернатора Петербурга

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Не Москва не за горами» в зале «Манеж», самым заметным экспонатом которой стали огромные буквы - «33 знака». Она посвящена кириллическому алфавиту.

- Рядом с Манежем создан лабиринт в виде строчной буквы «а», - рассказал губернатор Александр Беглов. - Входишь - и попадаешь в игру, которая интересна и детям, и взрослым. «Живые» буквы кириллицы сейчас можно увидеть в разных местах в центре города. Эти инсталляции напоминают горожанам и гостям нашего города, как создавалась письменность в России, какие были изменения и почему они произошли.

Проект открыли к Дню туризма Фото: администрация губернатора Петербурга

Всего в проекте на выставке работы 80 авторов из 21 города России. Это труды молодых художников. Проект открылся в рамках празднования Дня туризма в Санкт-Петербурге.