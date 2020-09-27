В ГИБДД рассказали о травмах пострадавших в массовой аварии на КАД

В аварии пострадала женщина Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД рассказали о массовой аварии на КАД, из-за которой парализованы оказались сразу линии движения. Ранее сообщалось, что на внутреннем кольце столкнулись сразу 8 машин. Однако дорожные инспекторы сообщают о семи автомобилях.

- Авария произошла во Всеволожском районе на 98 километре внутреннего кольца КАД, - пояснили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Авария с участием 7 машин. Пострадала водитель - женщина, предварительно, она получила легкий вред здоровью.

Других пострадавших, как сообщают в ГИБДД, нет. Причины аварии сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что из-за ДТП на КАД образовалась многокилометровая пробка. Водители стояли в заторе больше часа.