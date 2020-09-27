Очевидцы сняли на видео женщину, которая моется на улице в центре Санкт-Петербурга

Женщина мылась на улице в центре города Фото: vk.com/spb_today

Жителей Санкт-Петербурга удивила женщина, которая мылась на улице прямо в центре города. Даму заметили на 3-ей Советской улице проезжающие мимо водители. Очевидцев заинтересовала необычная картина. Жительница дома обливалось водой из ведра, после чего зашла в свою парадную.

- Когда нет ванной в старом фонде, - грустно пошутили горожане.

К слову, ранее в Санкт-Петербурге проходило отключение горячей воды на фоне подготовки к отопительному сезону.

В части домах в городе отопление уже включили, что стало проблемой после начала "бабьего лета". Город вот уже который день бьет все рекорды по жаркой погоде.