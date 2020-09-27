В МЧС выясняют причины пожара, в котором погибли 7 тысяч цыплят в Ленобласти

МЧС выясняет причины пожара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупный пожар произошел на птицеферме в деревне Рындела. Там горел ангар, в котороым жили птицы. Хозяин фермы заметил возгорание и стал эвакуировать птиц. Удалось спасти 500 кур, но в огне, к сожалению, погибли 7 тысяч цыплят.

- На месте происшествия работали дежурные смены 129, 112 и 121 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области, - сообщают в МЧС. - Горел ангар на общей площади 180 квадратных метров. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района.

Сейчас в МЧС выясняют причины возгорания. Одна из версий - короткое замыкание. Владелец птицефермы подсчитывает убытки.