В Пушкинском районе нашли останки солдата и пять взрывоопасных снарядов времен войны

Поисковики нашли останки красноармейца Фото: Пулковский рубеж

В Шушарах в Пушкинском района на боевой позиции «Аппендицит» поисковики нашли останки бойца Красной армии. Предположительно, он погиб в декабре 1943 года. К такому выводу пришли сотрудники отряда "Пулковский рубеж".

- На ногах были кирзовые сапоги, в карманах (или вещмешке) патроны к винтовке Мосина. Оружия при себе не было. Найден на нейтральной полосе в районе боевой позиции "Аппендицит", - сообщили поисковики. -Солдату оставалось пробежать буквально 15 метров до своей траншеи... Но вражеский снаряд взорвался слишком близко. Никаких предметов, позволяющих идентифицировать личность погибшего, не найдено...

Также поисковики обнаружили пять взрывоопасных снарядов, среди них граната "лимонка" Ф-1, две гранаты РГД-33, а также три мины - одна советская калибра 50 миллиметров, и две немецких калибром 5 сантиметров. Все они представляли реальную опасность.