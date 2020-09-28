8-летний мальчик на квадроцикле врезался в "Фольксваген" в Ленинградской области

Мальчик на квадроцикле врезался на встречке в автомобиль Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жесткая авария произошла с участием ребенка. Днем в воскресенье, 27 сентября 2020 года, 8-летний мальчик катался на квадроцикле недалеко от деревни Могилево в Киришском районе Ленинградской области. Однако правила дорожного движения он не учел, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль.

- Около 14:20 часов на подъезде к деревне Могилево ребенок, управляя квадроциклом, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген Пассат" под управлением 51-летний женщины, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате лобового столкновения женщина не пострадала, а вот мальчику потребовалась срочная госпитализация. Прибывшая на место карета скорой помощи забрала его в больницу. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

По факту ДТП инспекторы ГИБДД проводят проверку.