"Бабье лето" задержится в Санкт-Петербурге 28 сентября

Температура воздуха в Петербурге 28 сентября поднимется выше климатической нормы Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычайно жаркий сентябрь выдался в Санкт-Петербурге. "Бабье лето" постепенно отступает, но не сдается. В понедельник, 28 сентября 2020 года, в Северной столице будет все еще очень тепло. Ожидается, что воздух прогреется на 5 градусов выше климатической нормы.

- Управление синоптической ситуацией в Северной столице сохранит за собой отрог обширного антициклона. При переменной облачности вновь обойдется без дождей, и станет заметно прохладнее, однако пока температурный фон останется на 4-5 градусов выше климатической нормы, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге температура воздуха будет в пределах 17-19 градусов тепла, по Ленинградской области - плюс 15-20 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду.

А вот метеозависимым людям будет не просто - атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.