Мотоциклист сбил подростка на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге

Подросток попал под колеса мотоцикла, перебегая дорогу в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

16-летний подросток оказался в больнице в тяжелом состоянии из-за игнорирования правил безопасности на дороге. Поздно вечером в воскресенье, 27 сентября 2020 года, парень пытался перебежать проспект Луначарского в Выборгском районе Санкт-Петербурга, однако оказался под колесами мотоцикла.

- В 23:25 часов у дома 43 по проспекту Луначарского 27-летний мужчина на мотоцикле "Ямаха" сбил 16-летнего подростка, - сообщили в управлении ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что мальчик переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии подросток был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Водитель мотоцикла не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.