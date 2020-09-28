Полиция задержала виновника смертельного ДТП под Санкт-Петербургом

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция задержала пьяного мужчину, который стал виновником смертельного ДТП под Санкт-Петербургом. Трагедия произошла рано утром в воскресенье, 27 сентября 2020 года. Около 7:00 часов 30-летний сварщик ехал за рулем автомобиля "Фольксваген Гольф". На пассажирском сиденье находилась 27-летняя девушка. Будучи пьяным, водитель вжал педаль газа в пол и не справился с управлением.

- ДТП произошло на 4-м километре дороги Санкт-Петербург - Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина неверно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - столб с дорожным знаком, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

После удара машина перевернулась. Пассажирка, жительница республики Башкортостан, получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП.

Пьяного виновника аварии задержали и возбудили уголовное дело.