Ружье и два гарпуна украли у рыбака в Ленобласти

Полиция ищет вора, влезшего в гараж рыбака из Каменногорска. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Выборгского района Ленобласти ищут неизвестного «робин гуда», который влез в лодочный гараж жителя Каменногорска и унес оттуда две стрелы для подводной охоты, а также ружье к ним.

- 26 сентября в полицию поступило заявление от 40-летнего мужчины, который сообщил, что из его лодочного гаража в поселке Гранитное совершена кража: похитили ружье для подводной охоты и два гарпуна, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на место оперативники установили, что ловкий вор влез в гараж, отогнув дужку замка и вскрыв ворота. Ничего особо ценного злоумышленник внутри не нашел и забрал лишь предметы для подводной охоты.

Хозяин оценил общие потери примерно в 30 тысяч рублей. Сейчас неизвестного ищут, дело возбуждено по статье «Кража». По ней преступнику грозит до яти лет лишения свободы.