Брошенную годовалую девочку в розовой кофточке нашли на улице в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает родителей годовалой девочки, брошенной на улице в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает родителей годовалой девочки, которую бросили на улице. В шесть часов вечера в воскресенье, 27 сентября 2020 года, семейная пара с ребенком возвращались домой и увидели малышку, которая сидела одна во дворе дома 40/2 по проспекту Энергетиков.

- Малышка, на вид 1-2 лет, сидела на скамейке около подъезда. Рядом с ней на земле лежал пьяный мужчина. Через какое-то время он встал и ушел, а ребенок остался на скамейке. Сама девочка за ним не пошла. Не известно, является ли этот мужчина отцом ребенка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Малышка была одела в розовую кофточку, голубой джинсовый комбинезон, розовые кроссовки и белую шапочку.

35-летний мужчина, отец семейства, которое заметило ребенка, попробовал поговорить с девочкой, но она молчала. Тогда мужчина позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители передали малышку врачам скорой помощи. Сейчас девочка находится в больнице под присмотром.

Полицией устанавливаются личности и местонахождение родителей малолетней девочки, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.