Чиновники незаконно лишили ветерана компенсаций из-за долга по квартплате

Прокуратура заступилась за ветерана, которому чиновники "зажали" деньги.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Сотрудники прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга встали на защиту прав ветерана, которого чиновники незаконно лишили положенных ему выплат. Из-за того, что у пенсионера образовался долг по квартплате, они сняли с него компенсацию, на оплату тех самых жилищно-коммунальных услуг.
- Администрация района своим распоряжением незаконно приостановила ветерану труда предоставление выплат мер социальной поддержки, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры Санкт-Петербурга.
Неизвестно, как решение чиновников должно было помочь ветерану расплатиться с долгами, но позднее им пришлось давать «заднюю». После обращения пенсионера в прокуратуру, прокурор Выборгского района внес главе районной администрации района представление об устранении нарушений, после чего ветерану труда вновь начали начислять положенные выплаты.
Извинились чиновники перед пенсионером, или нет, осталось неизвестным.