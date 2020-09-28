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Общество

Чиновники незаконно лишили ветерана компенсаций из-за долга по квартплате

«По рукам» нерадивым сотрудникам районной администрации дала прокуратура
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Прокуратура заступилась за ветерана, которому чиновники "зажали" деньги.

Прокуратура заступилась за ветерана, которому чиновники "зажали" деньги.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга встали на защиту прав ветерана, которого чиновники незаконно лишили положенных ему выплат. Из-за того, что у пенсионера образовался долг по квартплате, они сняли с него компенсацию, на оплату тех самых жилищно-коммунальных услуг.

- Администрация района своим распоряжением незаконно приостановила ветерану труда предоставление выплат мер социальной поддержки, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры Санкт-Петербурга.

Неизвестно, как решение чиновников должно было помочь ветерану расплатиться с долгами, но позднее им пришлось давать «заднюю». После обращения пенсионера в прокуратуру, прокурор Выборгского района внес главе районной администрации района представление об устранении нарушений, после чего ветерану труда вновь начали начислять положенные выплаты.

Извинились чиновники перед пенсионером, или нет, осталось неизвестным.