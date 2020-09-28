Окровавленное тело мужчины нашли в парке Сосновка

Труп мужчины нашли в парке Сосновка. Фото: vk.com/spb_today

Имеющий дурную славу парк Сосновка опять попал в криминальные сводки. Утром воскресенья гулявшие здесь горожане нашли окровавленный труп мужчины. На место тут же прибыли оперативники полиции и Следственного комитета.

- В лесопарке Сосновка в дренажной трубе с множественными колото-резаными ранами различных частей тела обнаружен труп мужчины, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

При себе у погибшего нашлись документы. По ним была установлена личность человека. Жертвой оказался 28-летний петербуржец, живший на проспекте Культуры.

Полицейские пустили по возможному следу преступников служебную собаку. Она прошла по тропинке через лесопарковую зону и вышла к зоне отдыха со столами и скамейками. Пес проявил интерес к столам, стоящим с краю с левой стороны у грунтовой дороги по аллее Раевского. Стражи порядка обследовали местность поблизости, но орудие убийства не нашли.

Расследование дела продолжается. Петербургское управление Следственного комитета России завело производство по статье «Убийство».