Человек упал на пути на станции метро "Достоевская" в Санкт-Петербурге

Человек упал на пути на станции метро "Достоевская", движение встало Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 28 сентября 2020 года, произошла задержка движения поездов на "оранжевой" ветке метрополитена в Санкт-Петербурге. Около 10:05 часов неизвестный человек упал на пути на станции "Достоевская". Из-за этого движение от станции "Улица Дыбенко" до "Александра Невского-2" встало.

- Человек спрыгнул на пути и убежал в туннель, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Недовольные пассажиры стали жаловаться в социальных сетях, что из-за чьей-то "дурацкой выходки" они опаздывают на работу или в институт. Другие пошутили, что у человека "осеннее обострение".

Инцидент разрешился быстро. Работники метрополитена смогли вывести человека из туннеля живым и невредимым.

Уже в 10:13 движение поездов по ветке было полностью восстановлено. Причину неожиданного прыжка пассажира выясняют правоохранительные органы.