Еще 15,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 15 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

С наступлением осени пандемия снова начинает набирать обороты. Жители Санкт-Петербурга активно проходят тестирование, чтобы определить, заразились ли они коронавирусом. По данным Смольного от 28 сентября 2020 года, за последние сутки в городе были обследованы более 15,6 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15646 человек. Под медицинским наблюдением находится 1291 человек. Из них 23 - в обсерваторе, 506 - контактные, 762 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города.

При этом, число зараженных с каждым днем растет. По данным оперативного штаба по COVID-19, за сутки наличие коронавируса подтвердилось еще у 237 человек. Всего за время пандемии в Петербурге заразились более 42 тысяч жителей. Из них 28,8 тысяч выздоровели. Жертвами вируса стали 2894 человек.