Еще 237 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 237 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Санкт-Петербурге за сентябрь. В понедельник, 28 числа, зафиксированы еще 237 случаев заражения инфекцией COVID-19 за минувшие сутки.

- По состоянию на 10:00 28 сентября количество заболевших с начала пандемии достигло 42 494 человек, - сообщает Оперштаб.

237 заболевших - самое большое количество зараженных за сутки с начала осеннего роста заболеваемости и наибольшее в сентябре. До этого фиксировалось не больше 232 человек. А больше зараженных было только 18 июля.

Также за сутки врачи выписали 119 выздоровевших пациентов. Всего за время пандемии от «ковида» вылечились 28 810 жителей Северной столицы. В активном состоянии заболевания под присмотром врачей находятся 10 790 петербуржцев.

Количество смертей осталось прежним - 28 94 случая.