Студентов СПбГУ закрыли на карантин из-за коронавируса у преподавателя

11 студентов СПбГУ оказались на карантине из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Студентов Санкт-Петербургского государственного университета отправили на карантин из-за коронавируса. Как стало известно в понедельник, 28 сентября 2020 года, 11 человек оказались на самоизоляции в общежитии вуза. Причиной тому стало то, что в семье одного из преподавателей обнаружили инфекцию.

- 24 сентября в Учебный отдел по направлению «Экономика» поступило обращение от одного из преподавателей, который сообщил, что у членов его семьи, с которыми он контактировал выявлен вирус COVID-19. Поэтому в целях предупреждения возможного заражения и распространения COVID-19 указанный сотрудник, а также контактировавшие с ним обучающиеся (четыре человека) были направлены на самоизоляцию, - сообщила "КП-Петербург" первый проректор вуза Елена Чернова.

Так как данные студенты живут в общежитии, их соседей также отправили на самоизоляцию - всего 11 человек. На это время они могут пользоваться помощью волонтеров для доставки еды.

Сейчас студенты ожидают результаты тестов на коронавирус. В случаи отрицательных показателей, ограничения будут сняты.