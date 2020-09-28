Таксу привязали к столбу и бросили у магазина в Санкт-Петербурге

Собаку бросили на привязи у магазина в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут хозяина таксы, которую бросили у магазина на Дальневосточном проспекте. Вечером в воскресенье, 27 сентября 2020 года, в социальной сети появилось сообщение о несчастной собаке - неизвестный человек привязал ее к столбу и оставил без еды и воды.

- Кто-то в 13:00 часов привязал такси напротив магазина в доме 30/3 по Дальневосточному проспекту и по настоящее время, 19:00 часов, никто ее не забрал, - рассказал в социальной сети петербуржец.

Животное весь день просидело у столба, хозяин за ней не вернулся Фото: СОЦСЕТИ

Все это время за собакой наблюдали кассиры магазина. С их слов, такса весь день просидела на привязи, к ней никто не подходил.

Неравнодушный мужчина решил спасти таксу, однако наладить контакт с ней не получилось. Собака сразу же начала лаять и нападать, как только посторонние люди подошли к ней.

- Может кто подскажет куда можно обратиться в таком случае? - обратился к петербуржцам мужчина.